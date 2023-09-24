24 сентября, 17:00
Военная операция на Украине

Число пострадавших в результате удара ВСУ по Токмаку выросло до 13

Погиб один человек, сообщили в Минздраве Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Количество мирных жителей, пострадавших в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Токмаку в Запорожской области, увеличилось до 13. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве региона.

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"В результате обстрела ВСУ гражданской инфраструктуры пострадали 13 человек и 1 человек погиб", - уточнили в ведомстве.

Ранее в оперативных службах журналистам сообщили о ракетном ударе по Токмаку, в результате которого 1 мирный житель погиб и 11 пострадали, включая троих детей. 

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