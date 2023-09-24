Житель Омской области застрелил брата жены, двух своих сыновей и покончил с собой

Его жена и двое детей смогли убежать

ОМСК, 24 сентября. /ТАСС/. Трое человек, из них двое детей, стали жертвами стрельбы из ружья, которую вечером в воскресенье устроил житель Омской области. Он убил брата жены, двух своих малолетних сыновей и покончил с собой, его жена и еще двое малолетних детей смогли убежать, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По версии следствия, вечером 24 сентября 36-летий местный житель после ссоры с супругой на почве бракоразводного процесса из ружья застрелил 27-летнего брата жены, двух своих сыновей, 3 и 5 лет, после чего покончил с собой. 30-летняя супруга с двумя другими детьми в возрасте 1 года и 7 лет смогли убежать", - говорится в сообщении.