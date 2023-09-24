24 сентября, 17:31

В Тверской области неизвестные разрушили стелу, посвященную героям-пограничникам

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили, что организовано проведение доследственной проверки

ТАСС, 24 сентября. Неизвестные разрушили памятник, посвященный героям-пограничникам, в городе Бологое Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В ночь на 23 сентября текущего года в городе Бологое неизвестные лица разрушили стелу, посвященную героям-пограничникам. <…> Организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Памятник "Пограничникам всех поколений" в Бологом был открыт 28 мая 2023 года рядом с мемориальным комплексом "Вечный огонь", это событие было приурочено к 105-летию образования пограничных войск. Инициатива установки памятника принадлежала ветеранам погранвойск, проживающим в Бологовском районе. "Бологовская межрайонная прокуратура Тверской области поставила на контроль ход проверочных мероприятий и принятие процессуального решения по факту произошедшего акта вандализма в г. Бологое", - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. 

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