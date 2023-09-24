В Оренбургской области на частном предприятии загорелись цистерны с нефтепродуктами

В ликвидации задействованы 70 человек и 30 единиц техники

ТАСС, 24 сентября. На частном предприятии в Оренбургском районе произошло возгорание цистерн с нефтепродуктами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области в своем телеграм-канале.

"Сегодня вечером в 20:58 (18:58 мск - прим. ТАСС) поступило сообщение о возгорании цистерн с нефтепродуктами на частном предприятии на 26-м км трассы М-5 "Урал", - говорится в сообщении.

В 22:28 (20:28 мск) открытое горение было ликвидировано. Предварительная площадь пожара - 500 кв. м. Общая группировка, задействованная в ликвидации возгорания, составляет 70 человек, 30 единиц техники, в том числе 39 человек и 15 единиц техники от МЧС. На месте происшествия находится заместитель начальника регионального управления МЧС Андрей Щербина.

В новость внесена правка (в 21:35 мск) - третий абзац приводится в новой редакции.