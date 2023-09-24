В Астрахани произошел пожар в торговом павильоне

Площадь возгорания составила 450 кв. м

АСТРАХАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидируют возгорание торгового павильона в Астрахани на площади 450 кв. м, сообщила в Telegram-канале пресс-служба ГУ МЧС России по Астраханской области.

"В 21:58 мск в Кировском районе Астрахани на улице Свердлова, дом 99А произошло загорание торгового павильона на площади 450 кв. м. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара", - говорится в сообщении.

Причина возгорания уточняется. На месте от МЧС России работают 30 человек личного состава и 9 единиц техники.

В 23:26 мск было объявлено о локализации возгорания.