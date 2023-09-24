В Нижегородской области в ДТП погибли три человека

Еще трое пострадали

ТАСС, 24 сентября. Три человека погибли, еще трое пострадали результате ДТП в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария произошла около 21:00 мск. Водитель автомобиля LADA Kalina выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой "Газелью". "В результате произошедшего в автомобиле марки LADA Kalina до приезда скорой медицинской помощи умерли три человека", - говорится в сообщении.

Еще трое получили травмы: один человек, находившийся в "Газели", двое - в легковушке.