24 сентября, 20:32

В Нижегородской области в ДТП погибли три человека

Еще трое пострадали

ТАСС, 24 сентября. Три человека погибли, еще трое пострадали результате ДТП в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария произошла около 21:00 мск. Водитель автомобиля LADA Kalina выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой "Газелью". "В результате произошедшего в автомобиле марки LADA Kalina до приезда скорой медицинской помощи умерли три человека", - говорится в сообщении.

Еще трое получили травмы: один человек, находившийся в "Газели", двое - в легковушке. 

Теги:
РоссияНижегородская область
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