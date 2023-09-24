Число жертв пожара на Тайване возросло до девяти

Еще 109 человек получили ранения

ГОНКОНГ, 24 сентября. /ТАСС/. Количество погибших при пожаре на заводе на юге Тайваня возросло до девяти человек. Как сообщило Центральное информационное агентство Тайваня, еще 109 человек получили ранения и один числится пропавшим без вести.

По последним данным, среди погибших четверо пожарных. Власти проводят их идентификацию по анализам ДНК. Процедура осложняется тем, что останки сильно повреждены: экстренным службам удалось потушить пожар только спустя 28 часов после возгорания.

Владеющая 52% уставного капитала фабрики компания Advanced International Multitech сообщила о намерении создать специальный фонд для выплаты компенсаций погибшим. Его объем может составить от 300 до 500 млн новых тайваньских долларов (от $9,33 до $15,55 млн). Указывается, что имущество завода было застраховано на сумму 1,5 млрд новых тайваньских долларов (около $46,65 млн).

По данным расследования, владелец сразу уведомил сотрудников экстренных служб о хранении на производстве опасных материалов. По этой причине первые отряды пожарных не применяли для тушения воду.

Взрыв на заводе по производству принадлежностей для гольфа на территории научно-технического парка в уезде Пиндун произошел в пятницу около 17:00 по местному времени (12:00 мск). На место происшествия были направлены 34 пожарные машины. При тушении пожара произошел еще один взрыв, который привел к обрушению конструкций и жертвам среди сотрудников экстренных служб.