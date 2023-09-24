В Иванове в результате ДТП погибли два человека

Еще трое пострадали

ТАСС, 24 сентября. Два человека погибли и трое пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей на улице Лежневской в Иванове. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"Прибывшие пожарно-спасательные подразделения деблокировали из искореженного транспортного средства двух погибших. В результате ДТП также пострадали три человека", - говорится в сообщении.

Информация о дорожной аварии с участием автомобилей "Рено" и "Фольксваген", произошедшей в районе дома №159 на улице Лежневской, поступила спасателям вечером в воскресенье. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, погибших деблокировали из автомобиля "Рено".

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства происшествия устанавливаются.