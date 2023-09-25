24 сентября, 21:20

В Крыму в ДТП пострадали шесть человек

Михаил Терещенко/ ТАСС
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Среди них ребенок

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Авария с участием четырех автомобилей произошла под Симферополем, пострадали шесть человек, включая ребенка. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД по Республике Крым.

"В результате ДТП виновник и пять человек получили телесные повреждения, среди них - ребенок 2018 года рождения, который находился в детском удерживающем устройстве. Пострадавшие доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в 19:30 мск на автодороге Симферополь - Николаевка водитель автомобиля Volkswagen 1990 года рождения, двигаясь со стороны поселка Николаевка в Симферополь, по неустановленным причинам допустил выезд на встречную полосу. Машина столкнулась со встречным автомобилем Renault, затем - с также движущимся во встречном направлении автомобилем Mitsubishi, после чего - с еще одним Volkswagen.

По факту ДТП проводится проверка. 

Теги:
РоссияКрым
© Информационное агентство ТАСС
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