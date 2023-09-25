На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Сирены также звучат в Киеве

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена в Киеве, Винницкой, Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Воздушная тревога также ранее была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей. По данным украинских СМИ, в Одессе и Одесской области звучат взрывы.

В новость внесены изменения (0:40 мск) - добавлена информация о распространении тревоги на всю территорию страны.