24 сентября, 22:51
Военная операция на Украине

В Одессе в многоэтажном здании возник пожар

Как сообщает украинское издание "Новости Одессы", оно не является жилым

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Пожар в многоэтажном здании начался в Одессе во время того, как над городом и областью произошли многочисленные взрывы. Об этом сообщает городское издание "Думская".

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При этом здание не является жилым, уточняет издание "Новости Одессы". По данным некоторых Telegram-каналов, речь идет о гостинице в районе одесского порта.

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Во время ее действия в Одессе и Одесской области произошло несколько серий взрывов. Кроме того, несколько взрывов произошли в Кривом Роге Днепропетровской области.

По состоянию на 01:45 мск во всех регионах предупреждение отменили. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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