Задержанный рейс Иркутск - Пхукет перенесли еще на два дня

Изначально самолет должен был вылететь в 05:15 24 сентября

ИРКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Вылет самолета авиакомпании "Икар" из Иркутска на Пхукет, отложенный 24 сентября, перенесен на среду. Об этом сообщила авиакомпания в своих социальных сетях.

Изначально самолет должен был вылететь в 05:15 (01:15 мск) 24 сентября. После сообщалось, что вылет отложен до 03:00 25 сентября (23:00 мск 24 сентября).

"Вылет рейса EO-3523 Иркутск - Пхукет переносится на 27 сентября. В этой связи пассажирам, решившим отказаться от тура, будет выплачена полная стоимость тур-пакета. Пассажирам, принявшим положительное решение для осуществления перелета, будет возмещена компенсация за сокращенное время пребывания на Пхукете", - говорится в сообщении.

Вылет самолета был отложен в связи с неисправностью гидравлической системы. Инженерно-технический персонал занимается устранением неисправности. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров на получение услуг, полагающихся при задержке рейса.