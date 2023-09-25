На Камчатке двое мужчин пропали в акватории Авачинского залива

Поиски результатов пока не дали

ТАСС, 25 сентября. Двое мужчин на маломерном судне пропали в акватории Авачинского залива у берегов Камчатки, поиски результатов пока не дали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"В выходные, 23 и 24 сентября, поиски велись силами сотрудников ГИМС (Государственной инспекции по маломерным судам). Были обследованы прибрежная полоса вокруг острова Старичков, а также береговые линии от бухты Саранной до бухты Спасения и мыса Опасного. Всего за 2 дня было осмотрено более 50 км. Следов мужчин не обнаружено", - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что еще 17 сентября мужчины вышли на маломерном судне из бухты Спасения в бухту Большая Саранная, но до конечной точки так и не добрались. До сих пор их местонахождение неизвестно, сотовые телефоны недоступны. В день, когда поступило заявление о пропаже, на поиски людей выдвинулся спасательный катер "Лидер" со спасателями на борту. Они обследовали в районе возможного происшествия 20 км береговой линии, с помощью беспилотного летательного аппарата было изучено 2 км прибрежной полосы. Поиски продолжаются.