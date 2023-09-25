В Приангарье мужчину осудили на пять лет условно за незаконное изготовление оружия

Злоумышленнику также придется выплатить штраф в размере в 150 тыс. рублей

ИРКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Суд в Иркутской области приговорил к 5 годам условно и штрафу в 150 тыс. рублей мужчину, который занимался кустарным изготовлением оружия. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.

"Установлено, что осужденный с 2008 по 2023 год незаконно приобретал боеприпасы, порох и кустарным способом переделывал охолощенные образцы оружия в пригодные для стрельбы боевыми боеприпасами. <…> Со слов кустарного оружейника, он собирал арсенал для охоты. Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет и назначением штрафа в размере 150 тыс. рублей. Изъятое оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы подлежат уничтожению", - говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным в незаконных приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, незаконном изготовлении огнестрельного оружия. В январе 2023 года по месту его проживания были изъяты три единицы боевого огнестрельного оружия: ружье Иж-18Е, автомат Калашникова 7,62-мм и пистолет Макарова, а также более 100 снаряженных патронов калибров 7,62 и 9 мм, около 350 граммов бездымного пороха, комплектующие и инструменты для изготовления боеприпасов.