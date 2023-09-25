Суд отменил оправдательный приговор красноярскому чиновнику по делу о нападении собак

В ближайшее время уголовное дело направят на новое рассмотрение

КРАСНОЯРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Восьмой кассационный суд в Кемерове отменил оправдательный приговор бывшему руководителю красноярского управления дорог, инфраструктуры и благоустройства (УДИБ) Евгению Петрюку по делу о нападении бродячих собак на красноярцев. Об этом сообщила прокуратура Красноярского края.

"Отменен оправдательный приговор бывшему главе красноярского УДИБ Евгению Петрюку по уголовному делу о халатности, повлекшей гибель и травмирование людей после нападения собак. Такое решение принял Восьмой кассационный суд в Кемерове на основании представления прокуратуры края. Экс-руководитель Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Красноярска обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в ближайшее время уголовное дело поступит на новое рассмотрение в Октябрьский районный суд Красноярска.

В период с октября 2019 по февраль 2020 года Евгений Петрюк не исполнил свои должностные обязанности по организации отлова и транспортирования в приюты бродячих собак. Это привело к нападению безнадзорных животных на жителей в двух районах Красноярска. В результате четыре человека погибли от множественных глубоких ран, еще двое, в том числе маленький мальчик, получили серьезные увечья. В августе 2022 года Октябрьский районный суд Красноярска оправдал мужчину. В феврале 2023 года Красноярский краевой суд в апелляции признал вынесенный приговор законным.