25 сентября, 04:20
Военная операция на Украине

В Курске сообщили о повреждении зданий после атаки украинских БПЛА

Пострадавших нет

КУРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Крыша административного здания и несколько частных домов в Курске оказались повреждены после атаки беспилотников ВСУ, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт. 

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В своем Telegram-канале Старовойт написал, что ЧП произошло в Центральном округе города. Пострадавших в результате атаки нет, написал он. По словам губернатора, сработала система ПВО. В посте говорится о повреждениях крыши административного здания и нескольких частных домовладений. Также, по словам Старовойта, "выбиты стекла в многоквартирном доме".

Глава региона сообщил, что еще один беспилотник упал в Курском районе, выбиты стекла в частном доме. Старовойт заверил, что всем будет оказана помощь в восстановлении жилого имущества. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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