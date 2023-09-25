Жителя Якутии обвинили в пропаганде терроризма

Возбуждено уголовное дело

ЯКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении уроженца Якутии, который осуществлял пропаганду деятельности батальона "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Саха (Якутия).

"Сотрудниками регионального управления ФСБ России пресечены преступные деяния уроженца города Мирного 2002 года рождения. <…> Преследуя цель вовлечь в идею построения независимого моноэтнического государства путем выхода Якутии из состава России и последующего ее объединения с тюркскими государствами, осуществлял в Telegram пропаганду деятельности признанного террористической организацией полка "Азов". С использованием личного аккаунта в данном приложении вступал с другими пользователями сети "Интернет" в переписку, в ходе которой отправлял им материалы, направленные на формирование идеологии терроризма, допустимости осуществления действий по насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные в сети "Интернет").