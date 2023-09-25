Почти в 600 магазинах Забайкалья обнаружили колбасу с ДНК вируса африканской чумы свиней

Речь идет об изделии "Филейская" торговой серии "Классическая"

ЧИТА, 25 сентября. /ТАСС/. Опасную колбасу с ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) компании "Стародворские колбасы" из Владимирской области обнаружили в 593 торговых точках Забайкальского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

"По результатам лабораторных исследований, проведенных Забайкальским филиалом ФГБУ "Центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки", в пробах продукции производителя ЗАО "Стародворские колбасы" <…> выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней в продукции <…>. Указанная продукция находится в обороте 593 объектов торговли Забайкальского края", - говорится в сообщении.

Речь идет о колбасе "Филейская" торговой серии "Классическая" с датой выработки продуктов: 18 августа, 7 и 25 сентября.

Ранее геном вируса АЧС выявили в Якутии в ветчине "Столичная". Продукция принадлежит бренду "Вязанка" и была произведена также в ЗАО "Стародворские колбасы" в городе Владимире. Потенциально зараженную продукцию также изымали из магазинов Алтайского края и Республики Алтай. В пресс-службе компании "Аби", управляющей "Стародворскими колбасами", сообщили 20 сентября, что предприятие отозвало всю партию готовой продукции после выявления ДНК вируса АЧС в колбасном изделии.