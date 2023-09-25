В Хабаровском крае на поиски двух человек направили вертолет

Пропавшие сплавлялись по реке Тугур

ХАБАРОВСК, 25 сентября. /ТАСС/. Поиски двух человек, сплавлявшихся по реке Тугур, развернули в Хабаровском крае, на место направили вертолет со спасателями. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Сегодня утром из Хабаровска к месту проведения поисков был направлен вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Кроме экипажа, на борту трое спасателей поисково-спасательного отряда (село Ракитное) ГУ МЧС России по Хабаровскому краю с необходимым снаряжением для проведения спусков и поисков на воде", - говорится в сообщении. Они окажут поддержку наземным группам из числа сотрудников полиции и местного населения. Будет проведен осмотр местности с воздуха.

Люди отправились на надувной резиновой лодке с подвесным мотором по реке из села Тугур в Тугуро-Чумиканском районе в поселок Березовый Солнечного района. Один из них - мужчина 1988 года рождения, личность второго пока не установлена. Они не выходят на связь неделю.