25 сентября, 05:22

В ДТП на трассе Пермь - Екатеринбург пострадали пять человек

Среди них оказался ребенок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. В ДТП с участием двух легковых автомобилей на 282-м км автодороги Пермь - Екатеринбург в Свердловской области пострадали пять человек. Об этом сообщили журналистам в управлении ГИБДД по региону.

"По предварительным данным, мужчина, управляя автомобилем Lada, при совершении разворота в нарушение дорожной разметки допустил столкновение с автомобилем ВАЗ. В дорожной аварии пострадали пять человек, один из которых ребенок. С травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель и пассажиры Lada, женщина и шестилетний мальчик, а также водитель и девушка-пассажир автомобиля ВАЗ", - говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что по результатам освидетельствования на состояние опьянения, проведенного инспекторами ДПС, установлено, что водитель автомобиля ВАЗ трезв, у водителя Lada взята биологическая среда, которая направлена на химико-токсилогическое исследования для установления его состояния в момент аварии. Известно, что все участники ДТП пользовались ремнями безопасности, ребенок перевозился в детском удерживающем устройстве. 

Теги:
РоссияСвердловская область
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