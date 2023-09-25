Глава СК поставил на контроль дело о повреждении воинского мемориала в Приморье

На мемориале погибшим при защите интересов Отечества в селе Павло-Федоровка осквернили фотографии

ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о повреждении мемориала памяти погибших при защите интересов Отечества в Приморье, сообщает пресс-служба ведомства.

"Ход расследования уголовного дела по факту повреждения мемориала памяти погибших при защите интересов Отечества в Приморском крае поставлен на контроль в центральном аппарате. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Приморскому краю Фомину В.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, а также принять исчерпывающий комплекс мер по задержанию подозреваемых", - говорится в сообщении.

В ночь на 24 сентября 2023 года на Кооперативной улице в селе Павло-Федоровка Приморского края были осквернены фотографии на мемориале погибшим при защите интересов Отечества. По данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества).

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, ведутся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.