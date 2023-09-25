25 сентября, 07:06

У берегов Фиджи потерпела крушение яхта

Один человек погиб

СИДНЕЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Новозеландская яхта потерпела крушение у берегов архипелага Фиджи. Один человек погиб, еще двое получили тяжелые травмы. Об этом сообщила радиостанция Radio New Zealand.

По ее данным, яхта с экипажем из трех граждан Новой Зеландии потерпела крушение у западного берега главного острова архипелага Вити-Леву после того, как у судна сломалась мачта. Эта авария стала причиной гибели одного из членов экипажа, остальные получили тяжелые травмы. "Спасательно-координационный центр Фиджи сообщил, что экипаж отправил сигнал бедствия, <...> и позднее австралийский круизный лайнер Pacific Explorer изменил свой маршрут, чтобы помочь пострадавшим", - говорится в сообщении радиостанции.

Как сообщили в береговой охране Новой Зеландии, круизное судно смогло подобрать только одного из выживших после крушения, а за вторым был отправлен корабль ВМС Фиджи. "Это была сложная поисково-спасательная операция в тяжелых погодных условиях", - сказал представитель службы, отметив, что тело погибшего яхтсмена удалось забрать позднее. 

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Новая Зеландия
© Информационное агентство ТАСС
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