Водителя грузовика задержали после крупного ДТП в Нижегородской области

В аварии погибли три человека, еще 17 пострадали

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после ДТП с участием грузовика и пассажирской "Газели" в Нижегородской области, водителя фуры задержали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ. Водитель грузовой автомашины марки Mercedes задержан в порядке ст. 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

Авария произошла 24 сентября на трассе М-7 около населенного пункта Шелокша Кстовского района, погибли три человека, еще 17 пострадали.