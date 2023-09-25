В Белгородской области за сутки зафиксировали 30 прилетов со стороны ВСУ

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, один человек получил контузию и осколочные ранения

БЕЛГОРОД, 25 сентября. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области 30 боеприпасов и совершили несколько атак с применением беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Волоконовском районе на окраине села Новое сброшенный с дрона осколочный боеприпас попал в проезжающий "Камаз". Водитель получил легкую контузию и осколочные ранения и самостоятельно обратился в центральную районную больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас мужчина отпущен домой на амбулаторное лечение", - написал губернатор.

В Белгородском районе, по его словам, ВСУ 24 сентября выпустили четыре артиллерийских снаряда по селу Наумовка, в селе Ближнем сбили БПЛА противника. "В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. В селе Стрелецкое после работы ПВО выявлены повреждения кровли в одном частном домовладении", - сообщил Гладков.

В Валуйском городском округе под минометный обстрел попало село Долгое - зафиксировано два прилета. В Краснояружском районе по окраинам поселка Прилесье и села Графовка 24 сентября выпустили по два артиллерийских снаряда. Также под артиллерийский обстрел попала окраина поселка Илек-Пеньковка - зафиксировали три прилета.

В Шебекинском округе по селу Новая Таволжанка ВСУ выпустили девять минометных снарядов, по селу Вознесеновка - пять, по пограничному пункту пропуска "Шебекино" - три минометных снаряда.