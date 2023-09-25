Самолет приземлился в аэропорту Якутска после срабатывания датчика

Проводится проверка

ЯКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Алроса", выполнявший рейс Якутск - Молодо, совершил посадку в аэропорту Якутска по причине срабатывания датчика. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"25 сентября 2023 года около 12:50 (06:50 мск) в аэропорту Якутска совершило посадку воздушное судно Ан-38 авиакомпании "Алроса" по причине срабатывания датчика "Стружка в двигателе". Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Якутск - Молодо. На борту находились 12 пассажиров, 3 члена экипажа. Пострадавших, повреждений воздушного судна не имеется", - говорится в распространенном сообщении.

Якутская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.