В Ленобласти задержали водителя, перевозившего более 120 кг гашиша

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД задержали в Ленинградской области мужчину, который подозревается в перевозке крупной партии наркотиков. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, сотрудники Госавтоинспекции на Киевском шоссе в селе Никольское задержали 40-летнего водителя автомобиля Ford Mondeo и при осмотре машины обнаружили шесть строительных мешков с неизвестным веществом общим весом свыше 121,5 кг. "В результате исследования одного из пакетов эксперты установили, что в нем находится более килограмма наркотического средства гашиша. Водитель автомобиля задержан и заключен под стражу", - добавила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), ведется расследование.