Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП со школьным автобусом на Урале

В аварии пострадали 22 человека, включая 15 детей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту аварии со школьным автобусом в Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК России.

"Глава ведомства поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Свердловской области возбудить уголовное дело и представить доклад. Ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.

ДТП произошло 24 сентября в районе 291-го км трассы Пермь - Екатеринбург, где столкнулись пассажирский автобус с группой школьников и легковой автомобиль Opel. Пострадали 22 человека, из которых 15 детей.

Прокуратура контролирует проведение административного расследования по факту ДТП. Автоинспекторами управления ГИБДД по Свердловской области установлен ряд грубых нарушений требований перевозки детей. В отношении водителя автобуса составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям 12.23 (нарушение правил перевозки людей) и 12.5 (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена) КоАП РФ.