25 сентября, 08:45
Военная операция на Украине

Сельхозпредприятие в Брянской области получило повреждения при обстреле из РСЗО "Град"

Погибли несколько коров

ТАСС, 25 сентября. Сельхозпредприятие получило повреждения, погибли несколько коров при обстреле Стародубского муниципального округа Брянской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в понедельник губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

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"ВСУ нанесли удар из РСЗО "Град" по территории Стародубского муниципального округа. Один снаряд попал на территорию сельхозпредприятия. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждено производственное помещение, уничтожено несколько голов стада КРС", - проинформировал глава региона.

На месте работают экстренные и оперативные службы. 

Теги:
РоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьВоенная операция на Украине
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