В Подмосковье задержали мужчину, напавшего с ножом на бригаду скорой помощи

В результате происшествия никто не пострадал

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который устроил дебош в машине скорой помощи и напал с ножом на одного из медиков в Люберцах. Об этом ТАСС сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, 24 сентября бригада скорой помощи выехала на вызов, получив сообщение о том, что на проезжей части улицы Лесной в Дзержинском находится мужчина с травмами. После осмотра пострадавшего было решено отвезти его в травматологический пункт. "По пути туда гражданин стал вести себя неадекватно, ругался, хватал оборудование, пытался его сломать, после чего достал складной нож и замахнулся на медика", - добавила Петрова.

Прибывшие по сообщению о нападении полицейские задержали правонарушителя и доставили его в отдел полиции для разбирательства.

Как отметила Петрова, в результате происшествия никто не пострадал, устанавливаются все обстоятельства случившегося.