В Херсонской области полицейские уничтожили 11 артиллерийских снарядов

По данным ГУ МВД по региону, их нашли в тайнике в лесополосе

ГЕНИЧЕСК, 25 сентября. /ТАСС/. Полицейские обнаружили в тайнике в лесополосе в Херсонской области 11 артиллерийских снарядов калибра 152 мм. Как сообщается в Telegram-канале Главного управления МВД России по региону, боеприпасы уничтожены.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили в лесополосе в двух километрах от села Новокиевка Каланчакского района Херсонской области 11 артиллерийских снарядов калибра 152 мм. В связи с высокой степенью опасности найденных предметов специалистами-взрывотехниками было принято решение уничтожить боеприпасы", - говорится в сообщении.

Снаряды подорвали накладным зарядом тротила.