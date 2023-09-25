25 сентября, 09:08

В Херсонской области полицейские уничтожили 11 артиллерийских снарядов

По данным ГУ МВД по региону, их нашли в тайнике в лесополосе

ГЕНИЧЕСК, 25 сентября. /ТАСС/. Полицейские обнаружили в тайнике в лесополосе в Херсонской области 11 артиллерийских снарядов калибра 152 мм. Как сообщается в Telegram-канале Главного управления МВД России по региону, боеприпасы уничтожены.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили в лесополосе в двух километрах от села Новокиевка Каланчакского района Херсонской области 11 артиллерийских снарядов калибра 152 мм. В связи с высокой степенью опасности найденных предметов специалистами-взрывотехниками было принято решение уничтожить боеприпасы", - говорится в сообщении.

Снаряды подорвали накладным зарядом тротила. 

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