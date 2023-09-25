В Петербурге местного жителя задержали за нападение с ножом на инспектора ГИБДД

Пострадавшего полицейского госпитализировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Петербургская полиция задержала мужчину, который утром 25 сентября напал с ножом на сотрудника ДПС в Колпинском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"25 сентября 2023 года в 10:10 [мск] на перекрестке улиц Анисимова и Оборонной к стоящему служебному автомобилю Госавтоинспекции Колпинского района подбежал мужчина, который повел себя неадекватно, напал на одного из инспекторов ДПС и ранил его ножом. Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции", - говорится в сообщении.

Нападавшим оказался 35-летний местный житель. Пострадавшего полицейского госпитализировали. Собранные материалы о применении насилия в отношении представителя власти уже направили в следственные органы для возбуждения уголовного дела.