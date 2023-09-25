25 сентября, 09:25
Военная операция на Украине

В Минздраве Запорожья рассказали о состоянии троих детей, пострадавших в Токмаке

По сообщению ведомства, оно оценивается как стабильное

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Медики оценивают состояние троих детей, доставленных в Мелитопольскую областную больницу после ракетного удара Вооруженных сил Украины по Токмаку, как стабильное. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Запорожской области.

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"Трем детям (десяти, восьми и семи лет) оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь. Состояние детей стабильное. Проведены консультации по тактике лечения с Федеральным центром медицины катастроф Минздрава России", - рассказал собеседник агентства.

24 сентября оперативные службы сообщили о ракетном ударе по Токмаку, в результате которого 1 мирный житель погиб и 13 получили ранения, включая 3 детей. 

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