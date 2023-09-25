Мужчину, убившего на Кубани ребенка из-за плача, приговорили к 15 годам колонии

Максим Маренин будет отбывать наказание в колонии строгого режима

КРАСНОДАР, 25 сентября. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд признал Максима Маренина виновным в истязаниях и убийстве ребенка супруги, совершенном в 2021 году. Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

"Краснодарским краевым судом рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении Максима Маренина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 117 и п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ. На основании вердикта присяжных Краснодарский краевой суд постановил обвинительный приговор и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с ограничением свободы на срок один год. Отбывать наказание осужденному надлежит в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Ранее в июле коллегия присяжных заседателей единогласно вынесла ему обвинительный вердикт.

События разворачивались в ноябре 2021 года. Уголовное дело в отношении мужчины расследовалось в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Согласно данным следствия, инцидент произошел в Тимашевске, где 35-летний мужчина проживал в доме с женой, ее шестилетним сыном и совместным годовалым ребенком. В ходе следствия установили, что мужчина толкнул шестилетнего ребенка своей супруги. Мальчик заплакал, после чего мужчина зажал рукой нос и рот мальчика, чтобы заглушить плач, в результате ребенок задохнулся. Осознав случившееся, Маренин пытался инсценировать несчастный случай, он отвез умершего мальчика в больницу, заявив медикам, что ребенок якобы упал с лестницы и ударился головой. Однако было установлено, что мальчик задохнулся. Кроме того, следователями были собраны необходимые доказательства того, что мужчина систематически применял к мальчику физическую силу и запугивал его.