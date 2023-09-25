Суд оштрафовал сервис доставки "Самокат" после массового отравления петербуржцев

Размер штрафа составил 20 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Невский суд Санкт-Петербурга оштрафовал компанию-владельца сервиса доставки "Самокат" за санитарные нарушения, выявленные после отравления более 270 человек продукцией сети кафе Greenbox. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Невский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО "Умный ритейл" за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Суд назначил наказание в виде штрафа в 20 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как следует из материалов дела, 14 сентября Роспотребнадзор провел внеплановую проверку службы доставки в связи с регистрацией в Петербурге многочисленных случаев острой кишечной инфекции после употребления готовой кулинарной продукции фирмы Greenbox.

Оказалось, что сотрудники "Самоката" не соблюдали сроки годности пищевой продукции, при этом холодильники не поддерживали требуемой температуры. Из-за нарушения режима хранения и отсутствия маркировок о дате изготовления проверяющие сняли с реализации и забраковали в отходы пять видов продукции общим весом более 15 кг. Инвентаря и дезинфицирующих средств для уборки помещений не обнаружилось, правила личной гигиены сотрудники также не соблюдали, в частности, не обрабатывали дезсредствами рюкзаки-термосумки и пластиковые контейнеры для доставки продуктов. Кроме того, в помещениях сервиса нашли насекомых.

На минувшей неделе сотрудники СК предъявили обвинение в оказании небезопасных услуг директору производства Greenbox, уголовное дело после массового отравления потребителей было возбуждено 9 сентября. Как сообщала ранее пресс-служба городского управления Роспотребнадзора, количество зарегистрированных случаев острой кишечной инфекции после отравления продукцией Greenbox, приобретенной в сервисе доставки продуктов "Самокат" в Петербурге, достигло 274 человек, в стационарах находились 137 из них, в том числе три ребенка. У 58 заболевших была обнаружена сальмонелла.

15 сентября Приморский районный суд Петербурга приостановил деятельность компании АО "Грин Бокс" на 60 суток.