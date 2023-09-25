Жители части Северного округа Архангельска остаются без света почти сутки

Электричество подают в школы и детские сады округа

АРХАНГЕЛЬСК, 25 сентября. /ТАСС/. Часть Северного округа Архангельска остается без электричества с 24 сентября, сообщает пресс-служба администрации города. Без света остаются несколько тысяч жителей.

"Энергетики восстанавливают электроснабжение Северного округа. Со вчерашнего дня специалисты занимались выявлением места повреждения сетей и подключением по резервной схеме", - говорится в сообщении.

Электричество подают в школы и детсады округа, часть жилых микрорайонов. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения на территории, ограниченной улицами Кировская - Мусинского - Ильича.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад", произошло технологическое нарушение на подстанции Архангельской сетевой компании (ООО "АСК") и трех кабельных линий Архангельского специализированного электросетевого предприятия. (ООО "АСЭП"). "Собственник кабельных линий длительное время не согласовывал ремонт оборудования сотрудниками "Россети Северо-Запад". Сегодня в 10:00 мск бригады допущены к работе. Организованы резервные схемы электроснабжения, в том числе с применением дизельных генераторов общей мощностью 500 кВт. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме. Электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время", - сказали в пресс-службе.