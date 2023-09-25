Прокуратура начала проверку пансионата в Новосибирске после гибели 85-летнего мужчины

В другом филиале пансионата "Рэмели" избили 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны

НОВОСИБИРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку в одном из филиалов пансионата для пожилых "Рэмели" в Новосибирске после гибели выпавшего из окна 85-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

"Прокуратурой Октябрьского района организована проверка в связи со смертью 85-летнего мужчины в результате падения из окна пансионата для пожилых людей", - говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее в пансионате "Рэмели" на улице Короленко выявили нарушения при оказании медицинской помощи пожилым людям. В августе прокуратура потребовала закрыть филиал из-за нарушений правил противопожарной безопасности.

В середине июня надзорное ведомство начало проверку после жалоб о том, что в другом филиале пансионата на улице Инской (юридическое лицо "Гармония") избили 98-летний ветерана Великой Отечественной войны. Позже ведомство направило иск в суд о приостановлении деятельности.