При обстреле Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ пострадала женщина

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, у нее диагностировали контузию

БЕЛГОРОД, 25 сентября. /ТАСС/. Женщина получила контузию при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил в понедельник губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино. Пострадала женщина, пассажирка автомобиля - один из снарядов прилетел в дорожное полотно, взрывной волной выбило стекла в проезжающем автомобиле. У пострадавшей легкая контузия, от госпитализации она отказалась", - проинформировал глава региона.

Также, по его словам, повреждения различной степени выявлены в восьми частных жилых домах и четырех автомобилях. Также повреждена линия электропередачи. "Аварийные и оперативные службы на месте, проводится подомовой обход территории", - добавил Гладков.