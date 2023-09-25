25 сентября, 10:48

Верховный суд признал законным отстранение замглавы Ростовского облсуда

Татьяну Юрову арестовали в рамках уголовного дела о взятках

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Верховный суд России признал законным отстранение от должности заместителя председателя Ростовского областного суда Татьяны Юровой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Иск Юровой, оспаривавшей решение Высшей квалификационной коллегии судей, отклонен", - сказала собеседница агентства.

Ранее суд признал законным возбуждение в отношении Юровой и бывшего главы суда Елены Золотаревой уголовного дела. Их арестовали в Москве в рамках уголовного дела о получении семи взяток.

В конце мая ВККС РФ рассмотрела представление председателя Следственного комитета о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Золотаревой и выдала положительное решение.

В правоохранительных органах ТАСС сообщали, что дело Золотаревой может быть связано с уголовным преследованием начальника управления судебного департамента Ростовской области Андрея Рощевского. Басманный суд Москвы арестовал его по обвинению в посредничестве во взятке в особо крупном размере. По данным СМИ, у следствия могут возникнуть претензии еще к нескольким судьям региона, которые за вознаграждения смягчали фигурантам уголовных дел меры пресечения и выносили мягкие приговоры. 

Теги:
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