В Приангарье экс-чиновника и его знакомого осудили по делу о мошенничестве с землей

Их приговорили к лишению свободы на сроки от 8 до 8,5 года

ИРКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Суд в Иркутской области приговорил к лишению свободы на сроки от 8 до 8,5 года двоих мужчин, один из которых был заместителем главы администрации муниципального образования, по делу о мошенничестве с земельными участками на сумму более 41 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"В 2012-2014 годах заместитель главы администрации совместно со знакомым, используя фиктивную документацию, переоформил на третьих лиц право собственности на 29 земельных участков общей площадью около 8 га на территории Молодежного муниципального образования Иркутского района. После чего подсудимые организовали продажу нескольких участков потерпевшему, неосведомленному о преступном характере их действий. Суд приговорил мужчин к лишению свободы на срок от 8 лет до 8,5 года с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов", - говорится в сообщении.

Каждый из них также оштрафован на 900 тыс. рублей. По информации пресс-службы следственного управления СК России по Иркутской области, в результате действий чиновника и его соучастника причинен имущественный вред в размере 41,6 млн рублей. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Противоправная деятельность была пресечена в 2018 году сотрудниками полиции и следователями СК.