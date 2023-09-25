В Воронеже задержали мужчину за попытку убить девятимесячную дочь

Возбудили дело

ВОРОНЕЖ, 25 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Воронеже 39-летнего мужчину, которого подозревают в покушении на убийство девятимесячной дочери. Ребенок с ножевыми ранениями находится в реанимации, сообщила пресс-служба УМВД по Воронежской области.

"В Воронеже полицейскими задержан подозреваемый в покушении на убийство малолетней. В отдел полиции №3 УМВД России по Воронежу поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что с телесными повреждениями доставлена девятимесячная девочка. В больнице ребенку оказана квалифицированная медицинская помощь, в настоящее время девочка находится на лечении в реанимационном отделении", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы следственного управления СК по Воронежской области, мужчина задержан по подозрению в причинении ножевых ранений своей дочери, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетней).

Как уточняется в сообщении полиции, задержанный житель Воронежа от дачи показаний отказался. "Полицейские совместно со следователями СУ СК продолжают выполнять комплекс необходимых мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.