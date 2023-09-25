Суд на Урале приговорил мобилизованного к 5,5 года колонии за оставление воинской части

Сторона защиты настаивала на том, что Владимир Ростов лечил в клинике хроническую болезнь, о чем подавал рапорты командованию, с которым также созванивался, информируя о своем состоянии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего, призванного в рамках частичной мобилизации, к 5,5 года колонии общего режима за самовольное оставление воинской части. Говорится в апелляционной жалобе, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Приговором Екатеринбургского гарнизонного военного суда Владимир Ростов был осужден по ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы) к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в документе.

По словам адвоката мобилизованного Дмитрия Логинова, его подзащитный не уклонялся от службы, как указывает обвинение, а лечил в гражданской клинике хроническую болезнь, о чем подавал рапорты командованию, с которым также созванивался, информируя о своем состоянии. "Не было ни одного приказа и распоряжения о необходимости находиться в части в период, который значится в обвинении. Пропускной режим контролировался военной полицией, которая Ростова пропускала", - пояснил адвокат.

В апелляции указано, что Ростов признал свою вину, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, принес извинения командованию. Жалоба подана в Центральный окружной военный суд.