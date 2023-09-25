Суд в Оренбурге приговорил главу ОПГ почти к 25 годам колонии строгого режима

Преступления были совершены 26 лет назад

ТАСС, 25 сентября. Суд в Оренбурге приговорил к лишению свободы на 24 года 10 месяцев лидера преступной группировки, обвиняемого в посягательстве на жизнь работника милиции, сотрудника правоохранительных органов и убийство. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Оренбургской области.

"Ленинский районный суд города Оренбурга вынес обвинительный приговор в отношении лидера ОПГ за преступления, совершенные 26 лет назад. Он признан виновным по ст. 191.2 УК РСФСР (посягательство на жизнь работника милиции), по п "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). С учетом позиции государственного обвинителя назначено наказание в виде лишения свободы на срок 24 года 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Банда была создана в период с 1994 по 1996 год. В июле 1996 года сотрудники милиции расследовали разбойные нападения и проводили поквартирный опрос по адресу проживания организованной группы. Участники ОПГ попытались сбежать, но были остановлены сотрудником милиции. Лидер банды и соучастник выстрелили в сотрудника, а затем выпрыгнули из окна на козырек подъезда и скрылись.

Затем с февраля по март 1997 года лидер группировки вместе с участниками разработал план убийства мужчины, желающего занять его положение в банде. Они задушили его и закопали труп в районе лесопарка "Качкарский Мар" в Оренбурге. В марте того же года лидер банды несколько раз выстрелил в сотрудника ГАИ, который увидел их при сокрытии следов преступления.