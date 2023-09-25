В 80 регионах России возбудили сотни дел о нарушениях при реализации нацпроектов

По данным генпрокурора России Игоря Краснова, после вмешательства сотрудников ведомства, в частности, удалось завершить ремонт и строительство более 50 социально значимых объектов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российские прокуроры в 2023 году выявили нарушения в сфере реализации приоритетных национальных проектов в 80 регионах страны, по материалам прокуратуры возбудили сотни уголовных дел. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы продолжали надзорное сопровождение национальных приоритетных проектов. К сожалению, во многих регионах нашей страны, а их 80, были выявлены хищения, а также сопутствующие им должностные преступления. По нашим материалам возбуждены сотни уголовных дел. Эту работу будем продолжать", - сказал Краснов.

Так, по его словам, благодаря работе прокуроров удалось завершить ремонт и строительство более 50 социально значимых объектов и ввести в эксплуатацию дорогостоящее оборудование в школьных и медицинских учреждениях.

Ранее генпрокурор сообщал, что в 2022 году по материалам прокуроров возбудили 639 уголовных дел по фактам хищений средств, выделенных на национальные проекты, на общую сумму более 1 млрд рублей. В ходе надзора за реализацией национальных проектов в 2022 году прокуроры выявили 72 тыс. нарушений, к различным видам ответственности было привлечено свыше 20 тыс. виновных лиц.