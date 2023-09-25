В Тверской области возбудили дело по факту порчи памятника пограничникам

В Бологое неизвестные разрушили памятную стелу

ТВЕРЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о вандализме возбудили после того, как неизвестные разрушили памятную стелу, посвященную героям-пограничникам, в Бологое Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

"Подразделением ОМВД России "Бологовский" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе следственного управления СК России по региону сообщали о том, что в ночь на 23 сентября в Бологое неизвестные разрушили стелу, посвященную героям-пограничникам, по данному факту следствие назначило проверку.

Памятник "Пограничникам всех поколений" был открыт 28 мая 2023 года рядом с мемориальным комплексом "Вечный огонь", это событие было приурочили к 105-летию образования пограничных войск. Инициатива установки памятника принадлежала ветеранам погранвойск, проживающим в Бологовском районе.