На НПЗ на юге Ирана произошел взрыв

По данным агентства Tasnim, погиб по меньшей мере один человек, еще четверо получили ранения

ТАСС, 25 сентября. Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе на юге Ирана. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его информации, инцидент произошел в ходе плановых ремонтных работ на предприятии в городе Бендер-Аббас. Причиной взрыва стала утечка газа.

Как сообщает агентство, в результате взрыва погиб по меньшей мере один человек, еще четверо получили ранения.

Авария не сказалась существенно на производительности НПЗ. Предприятие функционирует без перебоев. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В новость были внесены изменения (15:45 мск) - добавлена информация о жертвах и пострадавших.