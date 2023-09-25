На НПЗ на юге Ирана произошел взрыв

ТАСС, 25 сентября. Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе на юге Ирана. Об этом сообщило агентство Tasnim.
По его информации, инцидент произошел в ходе плановых ремонтных работ на предприятии в городе Бендер-Аббас. Причиной взрыва стала утечка газа.
Как сообщает агентство, в результате взрыва погиб по меньшей мере один человек, еще четверо получили ранения.
Авария не сказалась существенно на производительности НПЗ. Предприятие функционирует без перебоев. Обстоятельства произошедшего выясняются.
В новость были внесены изменения (15:45 мск) - добавлена информация о жертвах и пострадавших.