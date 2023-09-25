В Москве задержали мужчину за разбойное нападение на микрокредитную организацию

Сотрудники компании передали злоумышленнику 19 тыс. рублей из кассы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Подозреваемый в разбойном нападении на расположенную в Москве микрокредитную организацию задержан в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

"Сотрудники уголовного розыска задержали гражданина, подозреваемого в разбойном нападении", - рассказал он.

По его словам, предварительно установлено, что мужчина зашел в офис микрокредитной организации, расположенный на Рязанском проспекте, угрожая пистолетом, потребовал у сотрудниц деньги. "Женщины, опасаясь за свою жизнь, передали злоумышленнику имеющиеся в кассе деньги в размере около 19 тыс. рублей. После его ухода сотрудницы обратились в полицию", - сообщил Васенин.

В ходе оперативных мероприятий мужчина был задержан в Котельниках. Во время обыска по месту его жительства полицейские обнаружили и изъяли пневматический пистолет, кобуру и похищенные деньги.

По факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой" (ч. 2 ст. 162) УК РФ, мужчина арестован, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.