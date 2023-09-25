Пожар в здании с автосалоном и офисами на северо-западе Москвы потушили

Пострадавших нет

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Возгорание в здании автосалона с офисами на северо-западе Москвы ликвидировано, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Пожар ликвидирован, горели битум и мягкая кровля на площади 10 кв. м. Была угроза перехода огня. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на Волоколамском шоссе горит пятиэтажное административное здание. Внутри находятся автосалон, автотехцентр, офисы и магазины. До приезда пожарных из здания эвакуировались порядка 50 человек.