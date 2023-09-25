25 сентября, 12:44

В Красноярске мужчину осудили на 5,5 года колонии за убийство студентки в 1997 году

На момент убийства ему было 15 лет

КРАСНОЯРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Мужчина, изнасиловавший и убивший 18-летнюю студентку в Красноярске в 1997 году, получил 5,5 года в колонии общего режима. На момент убийства ему было 15 лет, сообщили журналистам в прокуратуре региона.

"Убийца 18-летней студентки в Академгородке 26 лет назад приговорен к 5,5 года в колонии общего режима", - сообщили в прокуратуре. В ведомстве уточнили, что мужчина не был освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Однако при назначении наказания Октябрьский районный суд Красноярска учел, что в момент совершения преступления он был несовершеннолетним, а также дал чистосердечное признание и сотрудничал со следствием. Кроме того, у мужчины находятся на иждивении трое маленьких детей.

По информации прокуратуры, в мае 1997 года 15-летний подросток распивал с 18-летней студенткой спиртные напитки на территории дендрария. Затем изнасиловал девушку и убил. Об убийстве он рассказал своему 16-летнему знакомому, затем они рассказали об убийстве другому знакомому. Тело девушки на следующее утро обнаружил водитель автобуса и сообщил в правоохранительные органы.

При этом задержать преступника тогда не удалось. Никто из подростков так и не сообщил в правоохранительные органы об убийстве, но рассказывали об убийстве своим знакомым. "Уголовное дело было раскрыто в 2023 году благодаря бдительности жительницы Красноярска. Она стала случайным свидетелем телефонного разговора своего супруга. Он рассказывал своему приятелю историю об убийстве девушки, о которой он узнал в кругу случайных знакомых", - сообщили в прокуратуре.

Основным свидетелем по делу стал знакомый преступника, который побывал 26 лет назад на месте убийства. 

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РоссияКрасноярский край
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