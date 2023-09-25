Чемпион мира по пауэрлифтингу попал в ДТП в Хакасии

Как сообщили в правоохранительных органах республики, авария произошла 24 сентября на трассе Абакан - Саяногорск

ТАСС, 25 сентября. Чемпион мира по пауэрлифтингу Владимир Муравлев попал в ДТП в Хакасии. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах республики.

ДТП произошло 24 сентября на трассе Абакан-Саяногорск. Автомобиль Toyota Rav4 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Carina под управлением женщины 1998 года рождения и автомобилем Toyota Land Cruiser под управлением мужчины 1989 года рождения. В результате ДТП пассажир Toyota Carina погиб, женщина, находившаяся за рулем этого же автомобиля, госпитализирована.

"Да [за рулем автомобиля Toyota Rav4] находился он [Владимир Муравлев]. Мужчина 48 лет", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос ТАСС. Признаков алкогольного опьянения у участников ДТП не было выявлено. Официальными комментариями от регионального главка МВД и ГИБДД ТАСС пока не располагает.

По информации из открытых источников, 48-летний Муравлев из Абакана, заслуженный мастер спорта по пауэрлифтингу, чемпион мира и Европы, рекордсмен Европы, чемпион мира в командном зачете по силовому экстриму, рекордсмен России, многократный призер российских и зарубежных соревнований.

В новость была внесена правка (15:39 мск) - передается с исправлением в заголовке и лиде, верно - попал в ДТП