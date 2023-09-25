В Москве девушка заявила на подругу, которой передала деньги для инвестиций в криптовалюту

Обвиняемая долгое время поддерживала с потерпевшей дружеские отношения, а в августе предложила ей заработать

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Девушка обратилась в полицию с заявлением на знакомую, которая завладела ее деньгами, предназначенными для инвестиций в криптовалюту. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В полицию обратилась 29-летняя девушка, которая сообщила, что она передала своей знакомой деньги, предназначенные для инвестиций в криптовалюту", - сказал собеседник агентства.

По словам потерпевшей, обвиняемая долгое время поддерживала со ней дружеские отношения, а в августе предложила ей заработать. "Якобы ее знакомая привлекает инвестиции под ликвидность в свой обменник и отдает за это 15%", - рассказал собеседник агентства. Девушка передала подруге деньги в отеле Four Seasons, но позднее узнала, что ее знакомая задержана и находится в одном из московских СИЗО.

По данному факту столичная полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение.